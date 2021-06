„Krankenhaus-Spiderman“ auf Audienz beim Papst

Superheld trifft Pontifex: Bei der päpstlichen Generalaudienz im Vatikan am Mittwoch hat ein als Spiderman verkleideter Mann im abgesperrten VIP-Bereich für Aufsehen gesorgt. Für den 27-Jährigen ist ein Treffen mit dem Papst zwar nicht alltäglich, Auftritte in dem Kostüm aber schon: In seiner Freizeit besucht er als Spiderman Kinder im Krankenhaus, um sie aufzuheitern.