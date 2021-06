Jungstar Rachel Zegler spielt Schneewittchen

Zegler, die eine kolumbianische Mutter hat, ist Hollywoods neue Nachwuchshoffnung. 2019 hatte Steven Spielberg der damals 17-jährigen Schülerin die Hauptrolle der Maria in seinem „West Side Story“-Remake gegeben. Ihr Filmdebüt soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Sie hat auch schon den Zuschlag für eine Rolle in dem Superheldenspektakel „Shazam! Fury of the Gods“.