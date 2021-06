Franzose landet mit Sportwagen im Straßengraben

Ein 29-jähriger Franzose mit Wohnsitz in Vorarlberg war am Montagabend um 21.15 Uhr in Koblach auf der L59 unterwegs, als er ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollte. Er wechselte auf die linke Fahrspur, bemerkte einen Pkw, der ihm dort entgegenkam und scherte nach links aus, um eine Frontalkollision zu verhindern.