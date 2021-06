Elstner: Sein letzter Auftritt im krone.tv-Studio

Fußball-Freak, Opern-Narr

Es macht für mich (und Sie) keinen Sinn, Peters journalistische Laufbahn Revue passieren zu lassen und seine Leistungen zu würdigen. Das können andere, die mit ihm - schon altersbedingt - weit mehr erlebt haben, besser. Die YouTube-Klassiker von „Pepi, lass mi eini!“ bis „Ernstl, steck dir‘s Horcherl ordentlich eine“ kenne ich auch nur als solche. Aber ich maße mir an - Peter, genehmig‘s mir, bitte! -, ihn, dessen Bonmots ich als Bub vorm TV-Gerät aufsog, in den letzten Jahren seines Lebens als Freund gewonnen zu haben. In seiner Wohnung versuchte er, mir das Wunder der Zwerchfellatmung zu dechiffrieren (bis heute mit - sorry, Peter - mäßigem Erfolg); im burgenländischen St. Margarethen - dort werkte er als studierter Sänger mit seinem Kumpel Sigi Bergmann jahrelang in der Audition - durfte ich an seiner Seite der Premiere der Opernfestspiele frönen (verzeih mir, dass ich auf der Autofahrt so tat, als wüsste ich natürlich ganz genau, welche Arie aus welcher Oper du gerade wieder einmal in Formvollendung anstimmtest); und nicht zuletzt kredenzte er mir immer wieder die schönsten Anekdoten aus seinem Berufsleben - manchmal dienstlich (sodass sämtliche Sendezeiten wuchtig gesprengt wurden), manchmal privat, manchmal irgendwas dazwischen. Jedenfalls immer höchst angenehm, lehrreich, eloquent, faszinierend.