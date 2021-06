Wildschwein-Frischling im Nordburgenland gerettet

Ebenfalls neu im Tierschutzhaus ist Frischling „Gitti“, die vor zwei Monaten in Niederösterreich gefunden wurde. Sie wird laut Tierschutz Austria künftig an der Seite des ebenfalls geretteten Ebers „Albert“ leben. Als Handaufzuchten können sie nicht mehr ausgewildert werden. Stattdessen soll ein geeigneter Platz in einem Wildtierpark gefunden werden.