Niedergelassene Ärzte sollen Impfungen übernehmen

So wurde geimpft

Gut 10 Prozent aller Impfungen wurden bis dato über niedergelassene Ärzte durchgeführt. Der größere Anteil von 43,50 Prozent wurde allerdings in den Impfstraßen des Landes durch das Rote Kreuz durchgeführt. 36 Prozent der Impfungen hat die Österreichische Gesundheitskasse in den Impfstraßen verabreicht. Zusätzlich wurde direkt in den Alten- und Pflegeheimen geimpft: Das waren 3,7 Prozent aller Impfungen. Drei Prozent der Impfungen wurden in den Kärntner Krankenanstalten verabreicht. Das Land Kärnten hat zudem der Wirtschaftskammer Impfdosen (insbesondere für betriebliche Impfungen) zur Verfügung gestellt: In Summe ist die Wirtschaftskammer damit auf 2,2 Prozent der Impfungen gekommen. 1,3 Prozent der Impfungen erfolgten in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.