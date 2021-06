Kostenübernahme bei Arztbesuch in Liechtenstein

In Feldkirch herrscht Kinderarztmangel. Die NEOS setzen sich dafür ein, diesen Zustand so schnell wie möglich zu beenden und schnürten ein Forderungspaket. So wollen sie, dass Eltern aus diesem Mangel keine Zustazkosten entstehen und fordern einen Kostenersatz bei Ordinationsbesuchen beim Wahlarzt oder in Liechtenstein.