Warnung vor starken Gewittern nördlich der Alpen

Ähnlich sieht es am Mittwoch aus: An der Alpennordseite gehen am Vormittag lokale Regenschauer nieder. Im Tagesverlauf sind dann neuerlich auch Gewitter zu erwarten, weitgehend trocken bleibt es dagegen im Süden und im östlichen Flachland, wo teils lebhafter West- bis Nordwestwind weht.