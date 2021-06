Pferdestall in der Nacht geplündert

Krimineller schlug erneut zu

Nur vier Hausnummern weiter schlug derselbe Kriminelle nochmals zu. Er trat ein Garagentor aus Holz ein und hebelte es aus. Drinnen durchwühlte der Eindringling alles, was er finden konnte. In einer Tragtasche entdeckte der Täter 2500 Euro in bar. Das Geld streifte er ein und verschwand. Als der Diebstahl bemerkt wurde, war der Einbrecher längst über alle Berge.