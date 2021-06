Bei Überholmanöver: Motorradlenker schwer verletzt

Gegen 13.30 Uhr überholte der 35-Jährige aus Spittal mit seinem Motorrad auf der Katschberg Straße in Trebesing einen Traktor und streifte dabei ein entgegenkommendes Motorrad. Der 35-Jährige und der andere Motorradlenker (50), ebenfalls aus Spittal, kamen dabei zu Sturz. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt. Der 50-Jährige und seine am Sozius mitfahrende 53-jährige Frau erlitten leichte Verletzungen. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden. Die Verletzten wurden von der Rettung ins KH Spittal.