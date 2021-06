Deutschland will FFP2-Masken für Kinder einführen

Die Forderung kommt zu einer Zeit, in der sich die Corona-Lage bei unserem nördlichen Nachbarn deutlich entspannt. Am Wochenende lag die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit neun Monaten wieder im einstelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Inzidenzwert am Sonntag unter Berufung auf die Gesundheitsämter mit 8,8 an. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,3 gelegen und war damit erstmals seit gut neun Monaten in den einstelligen Bereich gefallen. Große Sorge herrscht jedoch wegender Delta-Variante.