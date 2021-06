Nintendo verrät Release-Termin von „Pokémon Unite“

Nintendo hat einen neuen Trailer zu „Pokémon Unite“ veröffentlicht, in dem das Veröffentlichungsdatum des kommenden Multiplayer-Titels verraten wird. Demnach soll das „Pokémon“-MOBA, das spielerisch an Titel wie „League of Legends“ erinnert, noch im Juli 2021 für die Nintendo Switch veröffentlicht, zwei Monate später folgen die Smartphone-Versionen für Android und iOS. Zum Start im Juli sollen insgesamt 19 Helden aus dem „Pokémon“-Universum spielbar sein, mit der Zeit dürften weitere hinzukommen. „Pokémon Unite“ wird gratis angeboten, Geld will Nintendo mit digitalen Zusatzinhalten verdienen.