Steigender Meeresspiegel bedroht Tabasco-Soße

Die wohl auf der ganzen Welt bekannte Tabasco-Soße wird seit 152 Jahren in einer einzigen Fabrik in den USA auf Avery Island hergestellt. Doch die traditionsreiche Produktionsstätte ist in Gefahr - der steigende Meeresspiegel und Unwetter bedrohen die Gebäude auf dem Firmengelände, die sich inmitten eines Sumpfgebiets befindet. Mitarbeiter und Freiwillige versuchen seit Jahren, die Erosion mit dem Anpflanzen von Sumpfgras aufzuhalten, um die traditionsreiche Fabrik zu retten.