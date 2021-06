Lenkerin (43) mit fast 2,4 Promille

Strenge Kontrollen führte die Polizei in der Nacht auf Samstag landesweit durch. Abgesehen von 455 Anzeigen gegen Raser, wurden 13 Alko-Lenker gestoppt. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 43-Jährige im Bezirk Oberwart mit 2,36 Promille am Steuer. 1,26 Promille hatte ein Mopedfahrer (56) in Oberpullendorf.