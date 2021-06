Erster ÖBB-Nachtzug nach Split gestartet

Ermöglicht wird die Verbindung durch eine Kooperation mit der slowakischen Bahn. Von Mitte Juni bis Mitte September soll damit zweimal wöchentlich auf der Strecke Bratislava - Wien - Graz - Split ein Nightjet unterwegs sein. Wer in Wien um 18.01 Uhr einsteigt, ist um 9.50 Uhr in Split an der kroatischen Küste. Tickets (ab 29,90 Euro im Sitzwagen, ab 69,90 Euro im Schlafwagen) für den Sommer seien ab sofort buchbar, gaben die ÖBB am Mittwoch bekannt.