Mähboot-Armada auf der Alten Donau im Einsatz

Bezirksvorsteher mähte selbst

Vergangenes Jahr konnten, ähnlich wie 2019, insgesamt 2.600 Tonnen Wasserpflanzen aus der Alten Donau geholt werden. Das Pflanzenwachstum erreichte 2018 mit 3.350 Tonnen einen Höhepunkt. In der Hauptsaison sorgen etwa 25 Boote für die gewünschte Unterwasserflora. Mittlerweile sind die Boote auch auf der Neuen Donau, am Mühlwasser und in der Kuchelau vor allem in Badebereichen im Einsatz. Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) hat sich nach eigenen Angaben selbst im Makrophyten-Mähen versucht, „es war furchtbar anstrengend“, erzählte er am Freitag.