Ein Gipfel mit Ausblick über fünf Täler

Blauer Rücken und Punkte am Bauch

In Senken hat sich Wasser von der Schneeschmelze gesammelt und in den daraus entstandenen Tümpeln tummeln sich verschiedene Vertreter aus dem Reich der Amphibien. Kröten, Frösche und Bergmolche suchen Schutz im kühlen Nass, wenn sich jemand nähert. Nach dem Erwachen aus der Winterstarre im Frühling wandern viele Amphibienarten sofort zu Gewässern, im Falle der Bergmolche handelt es sich dabei bevorzugt um Waldtümpel und -seen.