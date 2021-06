Fitness-Tracker überführte mordenden Ehemann

Moderne Technik am Handgelenk hat einen Mörder in Griechenland überführt: Als seine Frau Mitte Mai ermordet wurde, erzählte Charalambos Anagnostopoulos, Unbekannte seien in sein Haus eingebrochen und hätten seine Frau vor den Augen der elf Monate alten Tochter Lydia getötet. Doch die Daten des Fitness-Trackers des jungen Opfers zeigten: Die aufgetischte Einbruchsgeschichte kann nicht stimmen. Der 33-Jährige gestand unter der Last dieses Beweises schließlich den Mord an seiner Ehefrau Caroline Crouch (20).