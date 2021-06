Stefanie Giesinger: „Hatte enorme Suizidgedanken“

Zugleich habe sie versucht, so viel wie möglich über ihre Gedanken zu reden und Erlebnisse aufzuarbeiten. „Ich glaube bei fast allen Menschen ist in der Kindheit mal was passiert, was einen stark prägt. Und das alles aufzuarbeiten war sehr viel und ich bin immer noch nicht fertig damit, aber es ist bitterlich nötig.“