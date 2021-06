Völlig abgemagerte Hunde in Wohnung entdeckt

Drogenhandel, brutaler Raub und Tierquälerei sollen auf das Konto einer achtköpfigen Bande in Wien gehen. Die Bande steht im Verdacht, mutmaßliche Drogenverkäufer ausgeraubt zu haben, um die eigene Drogensucht zu finanzieren. Im Zuge einer Durchsuchung wurden in einer Wohnung zwei völlig abgemagerte Hunde gefunden, die bereits an Möbelstücken knabberten. Alle acht Verdächtigen wurden festgenommen.