ÖFB-Team: Neuer Plan - aber die Stimmung ist gut

„Das trifft uns hart. Wir hatten die Gedanken, ihn von Anfang an zu bringen.“ Franco Foda muss wegen der Sperre von Arnautovic umplanen, was Österreichs Teamchef nicht ganz unvorbereitet trifft: „Seit Dienstag mussten wir uns damit beschäftigen. Wir sind dennoch in der Lage, genug Qualität auf den Platz zu bringen.“ Auch in der Offensive …