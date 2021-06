Linzer Flughafen hat viel Optimismus im Gepäck

Am 27. Juni soll Air Dolomiti erstmals nach Frankfurt abheben, die Wiederaufnahme der Düsseldorf-Verbindung wird frühestens im August passieren - die Linienflüge ab Linz lassen noch immer auf sich warten. Anders ist die Situation beim Charter-Programm. Gestern um 9 Uhr hob die MD 82 im Dienste von European Air Charter erstmals nach Kreta ab, mit einem Zwischenstopp in Graz. 110 Passagiere nutzten die Chance, ein paar Tage am Meer auszuspannen.