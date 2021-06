In der aktuellen Folge ihres Podcast sprach Charlotte Würdig über Seitensprünge in einer Beziehung und verriet im Gespräch mit Psychologe und Autor Dr. Leon Windscheid, dass sie selbst nie fremdgegangen sei - aus einem ganz bestimmten Grund: „Weil ich das mit mir selbst nicht ausmachen kann. Ich weiß, wie es ist, wenn man beschissen wird. Und dieses Gefühl, was man dann erlebt, möchte man einfach nicht weitergeben. Es erwischt einen einfach auf dem kalten Fuß.“ Was die 42-Jährige jedoch für sich behielt, ist die Tatsache, von wem sie hintergangen wurde.