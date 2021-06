Gesundheitsdienst rückte zu Wiener Wohnhaus aus

Die Massenflucht von knapp einem Dutzend Ratten aus einem Müllauto der Wiener MA 48 (siehe Video oben) hatte für Aufsehen gesorgt - und jetzt auch für ein Nachspiel: Das Hygienzentrum der Stadt Wien ist am Dienstag in das Wohnhaus in der Brigittenau ausgerückt, um unter anderem in einer leer stehenden Wohnung - die offensichtlich als Mistplatz verwendet wurde - eine behördlich angeordnete Desinfektion durchzuführen.