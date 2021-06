Lebensgefährtin (61) von Golfwagerl fast getötet

Das Paar war am Abend das erste Mal auf einem Golfplatz in Bad Gleichenberg mit einem Golfcart unterwegs und suchte auf der 5er-Bahn nach dem Ball. „Der Mann war nach dem Abschlag am Asphalt unterwegs, sah rechts unten den Ball liegen und fuhr über das steile Stück Wiese hinunter. Vorher hab’ ich dem Paar noch den Platz erklärt und gesagt, dass sie dort am Weg bleiben müssen“, sagt Baldur Lindenau, Golfplatz-Manager.