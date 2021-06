Golf: Wiesberger mit breiter Brust zu den US-Open

Mit gesteigertem Selbstvertrauen dank seines achten Europa-Tour-Titels in Dänemark nimmt Golfprofi Bernd Wiesberger am Donnerstag seine siebenten US Open in Angriff. Der jüngste Erfolg hatte das Antreten im Torrey Pines Club bei San Diego dank der Verbesserung in der Weltrangliste unter die Top 60 erst möglich gemacht.