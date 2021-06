Auftakt-Niederlage für Jurij Rodionov in Halle

Der 22-jährige Niederösterreicher hatte in der Vorwoche eine Hüftblessur erlitten und musste sich in einem Generationenduell dem Deutschen Philipp Kohlschreiber (37) nach 69 Minuten mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Der zweifache Kitzbühel-Sieger, der auch in der Gamsstadt lebt, hatte zuletzt bei den French Open die dritte Runde erreicht.