„Ein trauriger Tag“: Enkel der Queen geschieden

Traurige Zeiten für die Queen

Für Queen Elizabeth kommt diese Scheidung in einer ohnehin schon stürmischen Zeit. Auch Enkelsohn Prinz Harry sorgte in den letzten Monaten für großen Kummer, in dem er seine psychischen Probleme, für die er der Königsfamilie die Schuld gibt, in Podcasts, Interviews und Dokumentationsserien öffentlich gemacht hat. Im April musste die Queen zudem von ihrem Mann Prinz Philip Abschied nehmen, der nach kurzer Krankheit kurz vor seinem 100. Geburtstag starb.