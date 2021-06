„They Are Us“-Filmprojekt regt Neuseeland auf

Reaktion auf die Anschläge im Mittelpunkt

„They Are Us“ („Sie sind wir“) soll nun der Film dazu heißen. Der neuseeländische Drehbuchautor und Regisseur Andrew Niccol („Lord of War“, „Anon“) will darin nach eigenen Angaben die Reaktion auf die Anschläge in den Mittelpunkt stellen. „Es geht nicht so sehr um das Attentat an sich, sondern darum, wie ein beispielloser Akt von Hass mit einer Welle von Liebe und Unterstützung überwunden wurde.“