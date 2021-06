Weiter sehr niedrig: 117 neue Corona-Fälle

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Österreich ist weiter sehr niedrig: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) wurden in Österreich 117 Neuinfektionen verzeichnet. Geht der Trend so weiter, sind in der nächsten Woche wohl zweistellige Fallzahlen zu erwarten.