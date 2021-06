Neuer Testcontainer in der St. Veiter Straße

Durchgeführt wird ein Antigenschnelltest, der für 48 Stunden gültig ist. Betrieben wird der Testcontainer von der Nord-Apotheke, die Stadt stellt die Infrastruktur zur Verfügung. „Gegen die Pandemie ist es notwendig, mit einem engmaschigen Testangebot vorbeugend aktiv zu bleiben. Der neue Testcontainer in der St. Veiter Straße wird dazu beitragen, einen sicheren Sommer in Klagenfurt zu erleben“, so Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht.