Linzer Donaulände wird zur Party-Problemzone

Der Festivalstimmung an der Linzer Donaulände machte am späten Samstagabend die Polizei ein Ende: Anrainer hatten sich über den Lärm beschwert. Der zuständige FP-Stadtrat Michael Raml fordert nun die sofortige Öffnung der Nachtgastronomie, damit Jugendliche in einem geordneten Umfeld feiern können.