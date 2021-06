Lukaku widmet Treffer seinem Team-Kollegen

Auch an Belgiens Goalgettter Lukaku ging das Drama um Christian Eriksen nicht spurlos vorbei. Der 28-Jährige war nach seinem 1:0-Führungsteffer gegen Russland zur Kamera gesprintet, wandte sich mit folgender Grußbotschaft an seinen Kumpel: „Chris, i love you“, so der Stürmer, der seinen Doppelpack in Folge dem Dänen widmete. „Die Tore sind für Christian. Ich bin im Gedanken bei ihm und seiner Familie.“