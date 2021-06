Alina Zellhofer: „Immer nah dran am Ball!“

Laufen hat in Ihrer Familie Tradition: Ihr Vater Georg Zellhofer war langjähriger Profi-Fußballspieler. War dieser Sport für Sie schon als Mädchen ein Thema?

Ja, ich war immer ganz nah dran, bin quasi am Fußballplatz aufgewachsen. Ich selbst habe aber nie gespielt, was ein bisschen auch an Papas Verletzungshistorie gelegen ist. Die Stoßrichtung war aber recht früh klar, dass es beruflich in die sportliche Richtung geht.