Wikingerboot für den Neusiedler See

Patrick Posch aus Weiden am See hat norwegische Gene. Kaum verwunderlich also, dass er am Neusiedler See ein echtes Wikingerboot liegen hat. Die „Solveig“ wurde von Kai Linde, einem der letzten Bootsbauer, der traditionelle Wikingerboote herstellt, im Jahr 2000 für den Vater von Patrick Posch angefertigt.