Papa durch Corona verloren: „Er ist immer bei mir“

„Er sollte eine neue Lunge bekommen“

Man wolle ihn der ECMO-Therapie unterziehen, an eine Maschine anschließen, mit welcher außerhalb des Körpers Blut mit Sauerstoff angereichert und danach zurückgeleitet wird. Allerdings gebe es bloß wenige solcher Geräte in Österreich und lediglich in zwei Spitälern – in der Uniklinik Innsbruck und im Wiener AKH. „In Letzterem war eine Maschine frei, mein Papa wurde also in einer fahrenden Intensivstation dorthin gebracht.“ Wo die Mediziner der Familie ebenfalls vorerst vermittelten – alles würde bald gut.