Entlaufene Rinder verirrten sich zum FKK-Strand

Zu einem ungewöhnlichen Polizei-Einsatz kam es am Freitagabend in Vorarlberg. Zwei Rinder waren von einem Bauernhof in der Bodenseegemeinde Fußach ausgebüxt. Doch anstatt eine saftige Weide zu suchen, zog es das neugierige Duo vor, das Gebiet um den FKK-Strand unsicher zu machen.