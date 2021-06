Gipfeltreffen können auch scheitern

Die Welt am Rande eines Atomkrieges

Zurück in Moskau, entschloss er sich, dieses „Leichtgewicht“ herauszufordern und einem scharfen Test zu unterziehen. Die Folge waren der Bau der Berliner Mauer und, als Gegenmaßnahmen des Westens ausblieben, der ultimative Erpressungsversuch mit Atomraketen in Kuba. Die Welt stand am Rande eines Atomkrieges. An dem „Leichtgewicht“ Kennedy hatte sich der Kremlchef die Zähne ausgebissen. Nikita Chruschtschow büßte seinen Fehler mit der Amtsenthebung 1964 aufgrund von „Abenteurertum“.