Cobra für Grenzeinsatz in Griechenland geehrt

Hoher Besuch am Stützpunkt der EKO Cobra in Wiener Neustadt (NÖ): Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi ehrte gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer jene 13 Beamten, die sich im vergangenen Jahr an der EU-Außengrenze zur Türkei gegen den Flüchtlingsansturm gestemmt hatten.