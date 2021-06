Flammen schlugen aus Zimmer: Jugendlicher verletzt

Neben sieben Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr war auch der Katastrophenzug der Berufsrettung an Ort und Stelle, 27 Hausbewohner wurden kurzfristig betreut, aber nur der Jugendliche aus der Brandwohnung, sein genaues Alter war nicht bekannt, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache stand am Freitagabend noch nicht fest, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler.