„Jurassic World Evolution“ geht in zweite Runde

Frontier Developments geht mit seinem Dinopark-Aufbauspiel „Jurassic World Evolution“ in die nächste Runde und hat einen Nachfolger angekündigt. Der neue Teil der Dinopark-Saga soll Ende 2021 für PC und Konsolen erscheinen und mit seiner Kampagne direkt an die Handlung des Kinofilms „Jurassic World: Fallen Kingdom“ anknüpfen. Spielerisch bleibt man dem Rezept des Vorgängers treu, „Jurassic World Evolution 2“ wird also eine Wirtschaftssimulation mit reichlich Dino-Wuselfaktor.