Bim-Fahrer mit Mord gedroht: Verdächtiger gefasst

In Wien-Favoriten ist am Donnerstagabend ein Kroate (35) ausgerastet. Der Mann schlug mit bloßen Fäusten auf die Scheibe einer Straßenbahn ein, bis diese zu Bruch ging. Doch damit nicht genug, drohte der 35-Jährige auch noch dem Bim-Fahrer, ihn umbringen zu wollen. Und das alles nur, weil er es nicht mehr rechtzeitig geschafft hatte, in die Straßenbahn einzusteigen.