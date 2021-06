Entwickler zeigen erstes Gameplay aus „Elden Ring“

Seit der Ankündigung vor zwei Jahren ist es ruhig geworden um das neue Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ aus dem Hause From Software. Jetzt haben Bandai Namco und die „Dark Souls“-Entwickler endlich nachgelegt und im Rahmen der heuer virtuellen Gaming-Messe E3 erste Gameplay-Szenen gezeigt. Erscheinen soll das Spiel, an dem „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin als Berater mitwirkt, im Jahr 2022.