Öffnung zahlt sich für Clubs noch nicht aus

Disco bis Mitternacht und auf Sitzplätzen

Solange das so bleibt, denkt auch Martin Fritz, Chef der Bollwerk-Gruppe, nicht ans Aufsperren: „Das macht so keinen Sinn. In der Disco an Tischen zu sitzen und Abstand zu halten funktioniert nicht“, so Fritz. Über die Kommunikation der Bundesregierung und den kurzen Hoffnungsschimmer ärgert sich das Disco-Urgestein. Auch in der Postgarage, einem der beliebtesten Grazer Clubs, werden die Lichter nicht angehen, solange uneingeschränktes Feiern nicht per Gesetz wieder möglich ist, wie Betreiber Guido Granitz sagt.