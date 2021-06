Heimo glaubt ans Team und eine Überraschung

Freitag ist Anpfiff zur EURO, für Österreich geht es Sonntag gegen Nordmazedonien los. Fährt die Foda-Elf in Bukarest einen Sieg ein, wäre dieser historisch. Denn der letzte volle Erfolg bei einem Großereignis liegt 31 Jahre zurück! Er gelang bei der WM 1990 im letzten Gruppenspiel in Florenz gegen den damaligen Underdog USA (2:1), reichte nicht zum Aufstieg. Obwohl man in der Vorbereitung Holland und Spanien geschlagen und gegen Maradonas Argentinier ein 1:1 geholt hatte.