Sängerin Teyana Taylor ist „Sexiest Woman Alive“

„Nicht viel Zeit, sexy zu sein“

„Als Unternehmerin, Ehefrau und viel beschäftigter Mutter von zwei Kindern verstecke ich mich meist hinter meinen Sweatshirts und Vintage-T-Shirts. Wie ihr seht, habe ich also nicht viel Zeit, um sexy zu sein und mich so zu fühlen“, schreibt sie über die sexy Fotos in dem Magazin.