Sky sichert sich Premier-League-Rechte

Die englische Fußball-Premier-League ist in Österreich weiter exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat einen Dreijahresvertrag von 2022/23 bis 2024/25 unterschrieben, gab Sky am Mittwoch bekannt. Das Rechtepaket umfasst die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Österreich.