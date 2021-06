NHL: Titelverteidiger Tampa Bay löst Final-Ticket

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Dienstag: Play-off, Viertelfinale (best of seven):

West Division:

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:3 n.V. (Stand in der Serie: 2:3).



Central Division:

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 0:2 (Endstand 1:4).



Halbfinal-Tableau:

Montreal Canadiens - Colorado Avalanche/Vegas Golden Knights,

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins/New York Islanders