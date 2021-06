Entthront! Wien nicht mehr lebenswerteste Stadt

Drei Jahre lang in Folge galt Wien als die lebenswerteste Stadt der Welt. Doch die Corona-Pandemie setzte der Bundeshauptstadt zu und verdrängte sie nun sogar aus der Top Ten des „Economic Intelligence Unit Rankings“ 2021. Demnach liegt Wien nur noch auf dem zwölften Platz. Die neuseeländische Hafenstadt Auckland erklomm stattdessen das Siegespodest, gefolgt von Osaka in Japan und Adelaide in Australien. Am Ende der Liste fand sich indes erneut Damaskus in Syrien.