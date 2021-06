Ungar stahl sich durch Kärnten und Steiermark

Festgenommen werden konnte am Montag ein 29-jähriger Mann aus Ungarn, der in Kärnten und in der Steiermark für verschiedene Eigentumsdelikte verantwortlich ist. Dem Mann konnten Diebstähle im Bezirk Wolfsberg am 5. und 6. Juni aufgrund von Bildern einer Überwachungskamera zweifelsfrei nachgewiesen werden. Gegen den Dieb wurde ein Aufenthaltsverbot im Bundesgebiet erlassen.